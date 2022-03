Neymar, un entourage "toxique"?

Le Brésilien est-il sous l'emprise de son entourage?

Pointé du doigt par les supporters du Paris Saint-Germain suite à la sortie de route en Ligue des Champions, Neymar (30 ans, 20 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) est plus fragilisé que jamais. Très loin de son meilleur niveau technique et physique, l'attaquant brésilien, en chute libre ces derniers mois, n'est pas non plus aidé par un entourage toxique.

"Ce sont surtout ses potes qui sont de purs fêtards. Il est clair qu'ils ne le tirent pas vers le haut en termes d'hygiène de vie, a révélé un membre de son clan dans des propos repris par Le Parisien. Mais lui, en général, reste assez soft et assez sobre en soirée. (…) Les gens ont une image de lui qui n'est pas la bonne. Neymar est quelqu'un de foncièrement gentil, généreux, très à l'écoute de ce qui peut se dire sur lui. Il n'est pas du tout hautain ou inaccessible. Mais il est très sensible, il a besoin qu'on lui accorde de l'importance et il fait de même avec les gens. Tu sens que c'est important pour lui d'être apprécié."