C'est fait : Maxim De Cuyper a trouvé son nouveau club et va rapporter un très beau chèque au Club de Bruges !

Seuls les transferts sortants de Ferran Jutglà (Celta Vigo) et Casper Nielsen (Standard) ont été officialisés, mais le Club de Bruges pourrait perdre plusieurs joueurs cet été.

Après une campagne impressionnante de Ligue des champions, les Blauw & Zwart sont courtisés, à l'image d'Ardon Jashari, pour qui le FC Bruges ne lâche rien, malgré les multiples tentatives de l'AC Milan.

D'autres joueurs sont également très courtisés, comme Joël Ordoñez, Bjorn Meijer, qui devrait s'engager aux Pays-Bas, Raphael Onyedika ou encore Maxim De Cuyper. Ce dernier serait d'ailleurs en train de faire ses valises.

Selon les informations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, le Club de Bruges aurait trouvé un accord avec Brighton concernant la vente du nouveau latéral gauche des Diables Rouges, qui était également suivi par plusieurs clubs.

La formation de Premier League va débourser 20 millions d'euros, plus des bonus, pour s’attacher les services de Maxim De Cuyper, qui passera sa visite médicale dans les prochaines 24 heures avant de signer son contrat avec Brighton. Un joli transfert pour le Diable Rouge et une belle vente, aussi, pour le Club de Bruges.

🚨🔵⚪️ Maxim De Cuyper to Brighton, here we go! Club to club agreement now sealed for €20m fixed fee plus add-ons.



De Cuyper will undergo medical and sign in the next 24h, documents are ready.



New left back for Fabian Hürzeler and one more key addition for #BHAFC. pic.twitter.com/hJGpsty9hp