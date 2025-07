La philosophie a totalement changé au Standard : "Même pour Rednic, trouver les solutions ne doit pas être facile"

Après avoir disputé onze rencontres la saison dernière, Daan Dierckx espère désormais s'imposer dans la défense du Standard. Le défenseur central est revenu sur la pré-saison des Rouches et les premières impressions laissées par Mircea Rednic, après le deuxième succès de la préparation.

Ce vendredi, le Standard a remporté sa deuxième rencontre amicale face à Maastricht. Les Rouches ont bien lancé leur pré-saison et se sont montrés très actifs sur le marché des transferts, avec déjà huit recrues officialisées et une neuvième en approche. Après ce deuxième match amical, Daan Dierckx faisait le point sur ce début de préparation.

"Plusieurs nouveaux sont déjà arrivés. C’est bien pour nous, pour le groupe. Ils se sont bien intégrés et on prend du plaisir sur le terrain. On doit encore un peu changer la tactique, parce qu’on vient de jouer une saison et demie avec cinq défenseurs et qu’on essaie désormais avec quatre. Il reste donc beaucoup de travail, mais j’espère qu’on va trouver la bonne solution."

Les joueurs présents la saison dernière doivent s'adapter aux demandes de Rednic

Le style de jeu prôné par Mircea Rednic diffère nettement de celui d’Ivan Leko, qui misait avant tout sur la stabilité défensive. Le Standard doit toujours conserver une certaine organisation, mais le coach roumain donne plus de libertés à ses joueurs, qui doivent construire le jeu depuis l’arrière et jouer rapidement, avec verticalité, pour faire la différence. Les joueurs se montrent réactifs et le courant semble bien passer.

"On doit retrouver la confiance pour faire les bonnes passes, mais nous sommes des professionnels, on doit s’adapter rapidement. Ça demande un peu de temps, mais la préparation est là pour ça. On s’entraîne deux fois par jour, ça va aller. C’est clair qu’on joue plus avec le ballon, alors que l’année dernière on courait beaucoup sans le ballon."

Ça doit aussi être compliqué pour Mircea Rednic"

"Le coach est gentil, il donne confiance aux joueurs et veut voir un football construit depuis l’arrière, en cherchant la profondeur, en créant des actions. Ça doit être compliqué pour lui aussi : il doit trouver des solutions avec les nouveaux joueurs qui doivent s’adapter, et nous, qui avons joué une saison et demie très défensivement, avec cinq défenseurs. Ça va demander du temps, aussi pour lui, mais pour le moment tout va bien."

Le Standard retrouve une certaine concurrence

Malgré les départs, ce début de mercato fourni apporte de la concurrence, notamment en défense, même si Nathan Ngoy et Ibe Hautekiet sont pressentis sur le départ. Daan Dierckx, qui a déjà eu l’occasion de se montrer en Jupiler Pro League la saison dernière, doit désormais convaincre Mircea Rednic pour enchaîner.

"C’est bien, il doit y avoir de la concurrence. On a une très bonne équipe et encore trois semaines avant le début de saison. À titre personnel, je vais me donner à fond pendant la pré-saison et on verra ce qu’il peut se passer. J’espère pouvoir jouer encore plus que la saison dernière et avoir ma chance ici."