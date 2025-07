Première défaite en match amical pour l'Union contre le PSV et ses trois joueurs belges

Après sa première victoire contre l'Union Rochefortoise, l'Union Saint-Gilloise avait rendez-vous avec le PSV Eindhoven, ce samedi, pour une seconde rencontre de préparation.

Sans ses internationaux (Moris, Ivanovic, Niang ou encore Fuseini), le champion de Belgique s'est incliné face au champion des Pays-Bas, malgré une bonne prestation d'ensemble. Deux Belges ont commencé la rencontre pour le PSV : le jeune milieu de terrain Jordy Buwuah (18 ans) et Johan Bakayoko.

Our first-half line-up vs PSV. ✊ pic.twitter.com/EBWoKRPYBf

Si les deux équipes se sont quittées dos à dos au terme de la première période, la seconde fut animée. Les deux formations ont totalement changé leur onze de départ et on retrouvait notamment Noah Fernandez, médian de 17 ans ayant inscrit deux buts à l'Euro U17 fin mai, en position... d'arrière gauche au PSV.

Le seul et unique but de la partie a été inscrit par Joel van den Berg, qui a permis au PSV de remporter son premier match de préparation. L'Union s'incline, donc, mais là n'était pas l'essentiel.

Les joueurs de Sébastien Pocognoli vont débuter un stage d'une semaine à Tubize, avant de prendre la direction de Rotterdam pour défier Feyenoord. Le 20 juillet, l'Union disputera la Supercoupe de Belgique, face au Club de Bruges.

Our line-up for the 2nd half. 💪 pic.twitter.com/4YRtuw7r61