🎥 Quel système de jeu pour le Standard de Mircea Rednic ? "Je pense aux joueurs, mais premièrement à mon équipe"

Mircea Rednic souhaite un Standard align√© avec une d√©fense √† quatre, mais l'animation offensive reste flexible. L'entra√ģneur roumain cherche encore l'organisation qui conviendra le mieux √† son groupe, m√™me s'il pense d√©j√† savoir comment son √©quipe √©voluera lors de la premi√®re journ√©e.

Lors des deux premières rencontres de préparation, le Standard a adopté un système différent à chaque mi-temps. Face à Maastricht, Mircea Rednic a aligné ses joueurs en 4-4-2 à plat durant les 45 premières minutes, avant de passer à un 4-3-3 après la pause.

L’entraîneur des Rouches semble avoir une idée du système qu’il utilisera pour le déplacement à la RAAL lors de la première journée, tout en profitant de la préparation pour tester ses joueurs à différents postes, afin d’identifier leurs meilleures positions. Il s’est exprimé à ce sujet ce vendredi.

"Oui, l'important est qu'on reste à quatre derrière, c'est ce qui a bien marché. Pendant le premier match (contre Aubel), j'ai voulu aussi jouer à trois, parce que je connais le système et je voulais voir un peu.

La défense à 4, une obligation pour Mircea Rednic

"On va commencer le championnat avec le système qui ira le mieux aux joueurs. Je n'hésite pas, je dois mettre les joueurs dans plusieurs positions, pour avoir une idée d'où ils donnent les meilleurs rendements.

"Je pense à eux, mais premièrement je pense à mon équipe. Pour ne pas prendre des buts, pour avoir de la stabilité au niveau défensif, mais aussi pour créer des occasions. En première mi-temps, on a vu un un contre un avec le gardien. On l'a raté, mais c'est bien d'avoir des possibilités à chaque match. Pour gagner, il faut créer des occasions et il faut marquer."