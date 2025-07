Encore de la concurrence pour Hendrik Van Crombrugge à Genk ? "On ne peut pas commencer la saison comme ça"

Après le départ de Mike Penders, Hendrik Van Crombrugge a retrouvé sa place dans les cages du Racing Genk. Son remplaçant n'a que 17 ans, ce qui pousse le club limbourgeois à chercher un nouveau gardien sur le marché. Il pourrait entrer en concurrence avec l'ancien portier d'Eupen et Anderlecht.

Arrivé à l'AS Eupen en 2013, Hendrik Van Crombrugge a quitté les Pandas six ans plus tard pour rejoindre Anderlecht. Le portier a néanmoins souvent été sur le banc, au profit de l'impressionnant Bart Verbruggen.

Parti au Racing Genk, le gardien passé par Saint-Trond et le Standard dans sa jeunesse pensait enfin pouvoir recevoir une réelle chance dans un club du top. C'est cependant Maarten Vandevoordt, puis Mike Penders qui ont joué, reléguant Van Crombrugge sur le banc.

Transféré par Chelsea, qui pourrait lui donner sa chance après l'avoir prêté une saison à Genk, Penders a laissé sa place vacante et Hendrik Van Crombrugge rêverait d’en profiter. C'est d’ailleurs lui qui a pris place dans les cages lors de la première rencontre amicale des Limbourgeois, remportée sur le score de 0-1 contre le Fortuna Sittard, grâce au seul et unique but de Noah Adedeji-Sternberg.

Le Racing Genk devrait se mettre à la recherche d'un nouveau gardien

Néanmoins, le deuxième gardien s'appelle désormais Lucca Brughmans, un grand talent de 17 ans qui a disputé onze rencontres avec le Jong Genk en Challenger Pro League la saison dernière, ainsi que quatre rencontres de Youth League, mais qui n’a pas encore eu l’occasion de faire ses preuves au plus haut niveau. Une situation qui ne rassure pas Thorsten Fink, interrogé par le Belang van Limburg.

"C’est clair qu’on ne peut pas commencer la saison avec un jeune de 17 ans comme deuxième gardien", a-t-il déclaré. Genk devrait donc se mettre à la recherche d’un nouveau portier, qui pourrait concurrencer Van Crombrugge. Va-t-il devoir retourner sur le banc alors qu’une place de titulaire lui semblait promise ? Seul le temps permettra de répondre à cette question.