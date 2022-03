Colombie : trois défenseurs de Genk convoqués pour des rencontres décisives

La Colombie est dos au mur en qualifications pour la Coupe du monde.

En difficultés, les Cafeteros doivent obtenir six sur six lors des deux matches restants et également espérer que le Chili et le Pérou perdent des plumes, s'ils veulent voir le Qatar.

Pour ces rencontres décisives, les trois défenseurs de Genk Jhon Lucumi, Carlos Cuesta et Daniel Munoz ont été convoqués pour ces rencontres cruciales.

La Colombie croisera la Bolivie (le 25) puis le Venezuela (le 30).