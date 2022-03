Kompany a regardé La Gantoise - PAOK : "Ils étaient largement supérieurs"

Ce dimanche, Anderlecht se déplace à Gand. Un duel très important dans la course au top 4. Mais Vincent Kompany restait supporter des Buffalos ce jeudi en Conference League.

Ce dimanche, ce sont peut-être les deux équipes les plus joueuses de Pro League qui s'affronteront à la Ghelamco Arena. "Ce sont deux équipes qui aiment jouer de l'avant et faire le jeu, mais ce sera aussi un match entre deux clubs qui ne sont pas assurés du top 4. Il faudra donc gagner. Je pense qu'on peut s'attendre à voir du football de qualité sur le terrain", reconnaît Vincent Kompany ce vendredi en conférence de presse.

Avantage pour Anderlecht : La Gantoise jouait ce jeudi en Conference League. Et le coach du RSCA n'en a pas loupé une miette, bien sûr : "J'espérais qu'ils se qualifient, car le football belge en a besoin. Cela fait quelques années que nous avons du mal sur la scène européenne. Les "petits" pays nous rattrapent et il y a une réflexion à faire sur ce plan", regrette Kompany. "J'aurais aimé que Gand passe au prochain tour pour notre football. Ils étaient largement supérieurs au PAOK".

Un déplacement compliqué

Malgré cette défaite gantoise en Europe et à domicile, Gand reste un bastion et un déplacement très compliqué pour les Mauves ce dimanche. "Notre approche ne change pas, que l'on joue à domicile ou à l'extérieur. Gand est une équipe solide, et pas que chez eux car ils ont aussi gagné à Bruges. On entre dans une période de l'année où chaque adversaire aura du répondant et ils en font partie", relativise Vincent Kompany.

Gand est une équipe expérimentée, il ne faut pas s'attendre à de la naïveté de leur part

"C'est aussi une équipe avec énormément d'expérience. La plus âgée de Belgique", souligne-t-il ensuite. "Ils ont de l'expérience sur le terrain, sur le banc. C'est une équipe qui ne va pas se laisser avoir par ses émotions, il ne faut pas s'attendre à de la naïveté de leur part".