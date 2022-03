Roberto Martinez a "pardonné" Dante Vanzeir: "Il a payé pour ce geste"

Malgré sa suspension, Dante Vanzeir sera bien présent chez les Diables Rouges dans quelques jours.

Dans la liste de Roberto Martinez, pour affronter l'Irlande et le Burkina Faso, on retrouve l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise Dante Vanzeir. Même si ce dernier n'a plus joué depuis trois rencontres (et qu'il manquera encore les deux prochaines de son club), il va pouvoir se retrouver à Tubize en début de semaine prochaine.

L'Unioniste avait en effet été suspendu pour 5 matches à la suite d'un coup de poing donné au joueur du Sporting de Charleroi Roberto Valentine Ozornwafor. Pour le sélectionneur national, ce sont deux choses différentes et il estime qu'ila payé le prix de cette erreur.

"Cela fait partie de l'évolution d'un joueur, d'un jeune joueur. Cela peut arriver dans le football. Lorsqu'il est venu pour sa première sélection, nous avons vu ses qualités. Cette expérience, vécue ces dernières semaines, va le rendre encore plus mature. Il a payé le prix pour ce geste."

Tout est pardonné, et il sera donc postulant pour une place à la pointe de l'attaque, tout comme Batshuayi, Benteke ou Origi.