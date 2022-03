Greg Vanderidt : "Ne pas se ridiculiser et se battre pour les supporters"

Malgré la relégation et les nombreuses blessures du côté du Beerschot, l'entraîneur des Rats reste combatif et veut que les joueurs fassent preuve de respect envers les fans anversois.

"Dimanche contre Saint-Trond, je m'attends à un match très difficile. Oui, alors ces deux derniers matchs sont contre le Club de Bruges et l'Union. Le leader et le deuxième du classement. Je n'ai pas besoin de vous dire que le ressort est cassé", a déclaré un Greg Vanderidt réaliste en conférence de presse.

"Que ce sera difficile les trois prochaines semaines, je n'ai pas besoin de vous le dire non plus, mais l'intention est de ne pas se ridiculiser. Nous n'allons pas nous laisser marcher sur les pieds ce dimanche", poursuit Vanderidt, qui reste combatif. "Je l'ai dit clairement à tout le monde. Nous allons toujours aligner une équipe compétitive. Nous devons encore être capables de faire face pour nos fans. Nous devons avoir du respect pour tout le monde. Tout d'abord pour les supporters pour qui la saison a été un véritable calvaire et pour qui c'est une saison dramatique", a conclu le T1 des Rats.