Gareth Southgate inquiet concernant le Mondial au Qatar

La situation des droits humains, et notamment LGBT, inquiète Gareth Southgate à quelques mois du Mondial au Qatar.

Gareth Southgate s'est exprimé ce week-end en conférence de presse à l'occasion de sa sélection pour les matchs amicaux des semaines à venir, et a évoqué les droits humains au Qatar, où se déroulera la Coupe du Monde 2022 en novembre et décembre prochains. "Certaines choses menacent les droits de certains de nos supporters s'ils se rendent au Qatar. Les femmes et les LGBT, surtout", regrette le sélectionneur anglais. "D'après ce que j'ai pu entendre lors de quelques discussions, je ne pense pas que ces communautés iront au Mondial, et c'est dommage".

L'homosexualité est en effet un sujet tabou et est même illégale au Qatar, pays musulman très rigoriste. Le joueur australien Josh Cavallo, qui avait fait son coming-out l'année passé, s'inquiétait de l'accueil qui lui serait réservé s'il était sélectionné et s'y rendait pour son pays. Le Qatar avait alors assuré que toutes les minorités seraient accueillies lors du Mondial. "Nous défendons l'inclusivité, cela a été l'une de nos positions fortes ces dernières années, et il serait horrible d'imaginer que certains de nos supporters ne puissent pas se rendre au Mondial parce qu'ils craignent pour leur sécurité", souligne Gareth Southgate.