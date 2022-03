Les compos de Gand-Anderlecht sont connues (18h30)

La Gantoise reçoit Anderlecht pour un match capital en vue du top 4. Le RSCA peut-il frapper un grand coup ?

Pour ce faire, les Mauves peuvent compter sur le retour de Wesley Hoedt et Vincent Kompany aligne donc le onze type qu'il s'est trouvé depuis quelques semaines déjà, notamment avec un Majeed Ashimeru désormais incontournable au milieu de terrain.

La Gantoise, de son côté, espère bien l'emporter pour revenir à hauteur du RSC Anderlecht dans la course au top 4 et prendre un avantage psychologique certain en vue de la finale de la Coupe, qui verra les deux équipes se retrouver.