Amicaux internationaux : l'Angleterre contrainte d'appeler des renforts

Pour ses matchs amicaux de fin mars - contre la Côte d'Ivoire et la Suisse, l'Angleterre a vu les forfaits de Aaron Ramsdale, Reece James, Trent Alexander-Arnold et Tammy Abraham contraindre le sélectionneur national Gareth Southgate à appeler 4 nouveaux joueurs.

Trois d'entre eux connaissent alors leur première convocation en équipe A : Sam Johnstone (West Bromwich Albion, qui évolue en Championship), Kyle Walker-Peters (Southampton) et Tyrick Mitchell (Crystal Palace). L'attaquant d'Aston Villa Ollie Watkins (5 sélections, 1 but) a par ailleurs été rappelé.

