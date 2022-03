Romelu Lukaku a été élu Joueur de la saison 2020/2021 en Italie

Il a été élu Joueur de la saison 2020/2021 en Italie par l'Association italienne des footballeurs. L'AIC a remis directement les trophées aux lauréats sans organiser son traditionnel gala. Le jury était composé d'entraîneurs, d'arbitres, du sélectionneur actuel et des anciens sélectionneurs.

Impérial la saison dernière en Serie A, Romelu Lukaku avait été l'un des artisans majeurs du titre de l’Inter Milan avec 24 buts marqués et 11 passes décisives.

"C’est un honneur", a déclaré Big Rom dans le communiqué de l’Association italienne des footballeurs. "Je veux remercier tous ceux qui ont voté pour moi et en particulier mes équipiers, parce que je pense que sans l’équipe je n’aurais jamais pu le faire. Nous avons gagné ensemble, l’entraîneur a toujours été à nos côtés, tout comme le club et les supporters. Jouer en Serie A était un rêve depuis que j’étais petit et j’ai fait tout ce qui était nécessaire pour gagner aussi en Italie. Se retrouver devant Cristiano Ronaldo est quelque chose qui n’arrive pas souvent, d’après moi il est dans le top-3 des meilleurs joueurs de l’histoire du football, un joueur qui m’a vraiment amené aussi à un autre niveau. Ce prix me donne une grande confiance pour l’avenir."

Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges est également présent dans l’équipe-type de la saison :

Gianluigi Donnarumma (Milan), Achraf Hakimi (Inter), Stefan de Vrij (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Theo Hernandez (Milan), Nicolò Barella (Inter), Franck Kessie (Milan), Federico Chiesa (Juventus), Luis Muriel (Atalanta) et Cristiano Ronaldo (Juventus).