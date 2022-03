Un ancien entraîneur d'Anderlecht pour seconder Ruud Van Nistelrooy au PSV ?

Actuel entraîneur de l'équipe des jeunes du PSV, Ruud Van Nistelrooy devrait prendre l'équipe première sous son aile dès la saison prochaine, avec un ancien entraîneur d'Anderlecht à ses côtés.

Ancien grand joueur du PSV, mais également de Manchester United et du Real Madrid, Ruud Van Nistelrooy officie désormais comme entraîneur principal du Jong PSV, l'équipe espoirs du club, qui évolue en seconde division néerlandaise. Selon les journaux néerlandais, Ruud Van Nistelrooy, qui avait premièrement refusé ce poste, aurait finalement accepté de devenir le nouvel entraîneur du PSV Eindhoven. Pour l'épauler, il compterait sur Fred Rutten, qui a déjà officié dans le club néerlandais entre 2001 et 2006, puis entre 2009 et 2012.