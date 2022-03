La Russie candidate pour...organiser l'Euro ?

Jusqu'à maintenant, le Royaume-Uni et l'Irlande sont les seuls concurrents pour organiser le championnat d'Europe 2028. Alors que le pays organisateur sera normalement désigné durant la fin de l'année 2023, il aurait pu être officialisé plus tôt si aucun autre pays ne venait soumettre sa candidature. Mais selon le sportexpress, célèbre média russe, Sergei Anokhin, membre du comité exécutif de la fédération russe de football, souhaiterait poser la candidature de la Russie pour l'Euro 2028 ainsi que pour l'Euro 2032, devant normalement se dérouler en Italie pour les mêmes raisons de manque de candidats que pour l'édition 2028.

This is crazy - Russian football union official saying it will bid against UK + Ireland for Euro 2028 or against Italy for Euro 2032 https://t.co/M4RbF2aYBJ