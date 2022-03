Le Canada et ses Belgicains à une victoire d'une qualification historique : "Personne n'a envie que cela se termine"

En route vers le Qatar, les hommes de John Herdman survolent la phase finale de qualifications en zone CONCACAF.

Le Canada est la surprise de ces qualifications. Les joueurs de John Herdman sont premiers du groupe unique en zone CONCACAF, lors de ce dernier tour où les trois premiers décrochent un billet pour le Qatar.

Avec encore trois rencontres à jouer, le Canada est en tête avec 25 points, devant les USA et le Mexique (21 points), et le Panama (17 points). Une victoire au Costa Rica (dans la nuit de jeudi à vendredi) propulserait Jonathan David et les siens au Mondial.

Jusqu'ici, la seule participation du Canada à la Coupe du monde remonte à 1986 au Mexique : "Je pense que personne n'a envie que cela se termine. Nous avons vraiment apprécié l'expérience. Quand on regarde en arrière, il y a eu des moments incroyables qui ont façonné l'équipe et nous avons tous grandi", a déclaré Herdman en conférence de presse, dans des propos repris par CBC Canada.

Malgré le calendrier et les déplacements contraignants qui les attendent, les Canucks restent positifs : "C'est pour ça qu'on se lève le matin, jouer ce type de match décisif, et écrire de nouveaux chapitres de l'histoire", poursuit Herdman.

Pour ces trois ultimes rencontres, l'Anglais de 46 ans a appelé 25 joueurs, dont l'ancien Buffalo Jonathan David, le Brugeois Tajon Buchanan, Ike Ugbo (Genk) et Liam Fraser qui évolue à Deinze. Cyle Larin (ex-Zulte Waregem) est également convoqué tout comme le jeune Ismaël Koné qui fête sa toute première sélection.

Né en Côte d'Ivoire, Koné a déménagé au Canada enfant. Après des essais passés à Genk et Mouscron, il était contraint de rentrer au pays à cause de la pandémie, et s'est engagé en faveur de Montréal en MLS : "Je n'ai pas de profil pareil au milieu de terrain depuis que je suis ici", a commenté Herdman à son sujet.