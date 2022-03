La stat qui tue pour l'Italie

Ils laissent l'Espagne et le Brésil en lice pour le record.

Battue et donc éliminée par la Macédoine du Nord (0-1), jeudi, l'Italie ne disputera pas la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une terrible désillusion pour le champion d'Europe en titre, qui n'avait rien vu venir. Et pour cause, c'est la première fois de son histoire que la Squadra azzurra perd un match de qualification pour un Mondial à domicile. C'est dire l'exploit monumental réalisé par la formation balkanique.

Pour l'anecdote, seuls deux pays sont encore invaincus chez eux dans les éliminatoires de la Coupe du monde : l'Espagne et le Brésil, qui restent sur 61 matchs d'invincibilité.