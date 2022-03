Santos estime la victoire du Portugal "méritée"

Le Portugal a eu pas mal de critiques.

Tombeur de la Turquie (3-1), jeudi, le Portugal n'est plus qu'à un succès d'une qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Pour le sélectionneur lusitanien Fernando Santos, la victoire de ses hommes à Porto est méritée.

"Je pense que les 20-25 premières minutes ont été très bonnes, dans l'organisation offensive et défensive, avec et sans ballon. Tout à la perfection. Ensuite, nous avons un peu baissé l'intensité dans le jeu, notamment dans le pressing. À partir de là, l'adversaire a commencé à jouer, et nous, quand nous avions moins le ballon, nous rencontrions plus de difficultés. Nous avons eu dix minutes pendant lesquelles les choses ne se sont pas enchaînées. À partir de la 35e minute, nous sommes revenus, nous avons marqué le deuxième but. En seconde période, nous avons à nouveau réalisé une bonne entame. Nous n'avons pas réussi à marquer le troisième but, c'est le football. Vous ne concrétisez pas et l'adversaire, sur une action hasardeuse, finit par marquer un but et ce penalty aurait pu compliquer le match. Maintenant, je pense que c'est une victoire juste du Portugal", a analysé Santos.