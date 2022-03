Aad De Mos ne comprend pas la hype autour de Peter Verbeke : "Pas un directeur technique extraordinaire"

Malgré quelques bons coups au mercato, le Sporting d'Anderlecht n'a toujours pas assuré sa place en Playoffs 1. L'ancien entraîneur des Mauves remet en question cette politique de transferts.

L'analyste et ancien entraîneur d'Anderlecht Aad De Mos remet en question la politique de transfert du Sporting. Selon le Néerlandais, trop de transferts n'ont pas bien fonctionné, confie-t-il à la Gazet van Antwerpen.

"Prenez Hoedt et Magallan... Ce ne sont pas des joueurs d'Anderlecht. En ce qui me concerne, Magallan n'a jamais été assez bon pour entrer à l'Ajax. Et si vous n'êtes pas assez bon pour l'Ajax, à mon avis, vous n'êtes pas assez bon pour Anderlecht", explique-t-il.

"Hoedt peut bien se vendre, mais il est toujours doué pour les choses bizarres et stupides. Peter Verbeke est un homme gentil, mais ce n'est pas un directeur technique extraordinaire", a ajouté De Mos.

"Bien que je doive admettre : Sergio Gomez était un très bon coup. Il peut facilement rejoindre l'Ajax. Zirkzee ? Il doit encore tout montrer, mais bien sûr, il est encore jeune."