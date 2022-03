Silvère Ganvoula : "Je traverse une période difficile dans ma carrière"

L'ancien joueur d'anderlecht est revenu sur son retour en Belgique.

La saison dernière, Bochum a réussi à être promu en Bundesliga, mais pour Silvère Ganvoula lui-même, les choses se sont moins bien passées à la fin de l'année dernière. Pendant la trêve hivernale, il a opté pour un prêt au Cercle de Bruges. "En effet, j'ai eu plusieurs offres, mais il m'est vite apparu évident que je voulais revenir en Belgique. Un certain nombre d'équipes belges étaient intéressées. Mais le Cercle était le plus concret et était aussi le meilleur choix sur le plan sportif", a déclaré Ganvoula sur le site du club.

Il n'a cependant pas eu la tâche facile en vert et noir. "Il est toujours difficile de revendiquer sa place dans une équipe qui obtient de bons résultats. En tant que joueur, vous ne pouvez faire de votre mieux qu'à l'entraînement. De plus, le système qui est joué ici est complètement différent des systèmes auxquels j'ai été habitué jusqu'à présent. Il faut beaucoup de travail et d'énergie pour trouver ses marques et connaître sa place dans un tel système."

"Je travaille dur à l'entraînement et j'essaie de convaincre le staff technique de mes capacités. D'un autre côté, je sais que l'équipe va très bien et alors c'est effectivement difficile. Je fais de mon mieux dans les substitutions que je reçois, mais ce n'est pas facile. Je traverse une période difficile dans ma carrière, mais je veux devenir plus fort en tant que joueur et emporter cette expérience avec moi à l'avenir.

En été, il retourne à Bochum. "En effet, il me reste un an de contrat là-bas et l'intention est de revenir à la fin de la saison. Lors de la préparation, nous évaluerons alors quels sont les projets de Bochum. Je suis déjà ouvert à tout."