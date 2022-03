Véronique Rabiot prend la défense de son fils : "On ne lui a rien pardonné"

Le milieu de terrain est fort critiqué en Italie depuis quelques semaines.

Adrien Rabiot (26 ans, 25 matchs en Serie A cette saison) peut compter sur le soutien de sa mère et agent.

"On ne lui a rien pardonné. Et ce dès ses 17 ans. Des erreurs, tout le monde en fait toute sa vie. On ne se rend pas compte que les footballeurs sont des adolescents quand ils commencent, qu’ils doivent grandir en tant qu’hommes. Ce ne sont pas des robots. En Italie, la presse dit qu’il est mauvais ? Il ne s’en préoccupe pas et il joue d’ailleurs tous les matchs. J’aimerais que le grand public sache quel est le parcours des footballeurs pour accéder au haut niveau. Tout ce qu’on dit c’est : 'Ils sont trop payés etc'. Mais les gens ne savent pas à quel point cela leur demande des sacrifices, un mental d’acier", explique Véronique Rabiot dans un entretien accordé à Ouest-France.

"Pour l'instant, il est bien à la Juventus même si les journalistes italiens veulent qu’Adrien parte. Mais est-ce certains journalistes qui font le mercato ?", a lâché la mère de l'international français sous contrat avec la Juve jusqu'en juin 2023.