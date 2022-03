Aleksandar Trajkovski : "Ce match de titre avec Zulte Waregem a été le match le plus important de ma vie jusqu'à la semaine dernière"

Aleksandar Trajkovski, ancien joueur de Zulte Waregem et du KV Malines, a permis à la Macédoine du Nord d'éliminer l'Italie lors des barrages de la Coupe du monde la semaine dernière.

À la 92e minute, Trajkovski a inscrit le but décisif qui a permis à la Macédoine du Nord de passer au tour suivant et de croiser le fer contre le Portugal pour encore espérer obtenir un ticket pour la Coupe du monde au Qatar. "Quand j'ai reçu le ballon, je n'avais en fait aucune idée de l'endroit où se trouvait le but ou le gardien", a déclaré Trajkovski au Het Nieuwsblad. "Mais j'ai décidé de frapper avec toute la puissance qu'il me restait."

La Coupe du monde est maintenant très proche pour la Macédoine du Nord. "Même le maillot de Cristiano Ronaldo n'a pas d'importance pour moi. Je préférerais de loin aller à la Coupe du monde. Jamais auparavant la Macédoine du Nord n'avait été aussi proche d'une Coupe du monde. Nous en sommes à peine à 90 ou 120 minutes."

Jusqu'à la semaine dernière, il a joué son match le plus important dans notre pays. "Ce match de titre avec Zulte Waregem contre Anderlecht en 2013 a été le match le plus important de ma vie jusqu'à la semaine dernière. C'était aussi une question de vie ou de mort, mais cette finale contre le Portugal est bien sûr une étape supérieure."