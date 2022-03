Euro U17: les Belges se qualifient en atomisant la Bosnie, Enock Agyen signe un triplé

Il fallait une victoire pour les Belges: mission accomplie.

Dans ce tournoi Elites U17, et avec un bilan de 3 sur 6 (victoire contre l'Estonie et défaite contre l'Espagne) les Belges se devaient de battre la Bosnie pour s'assurer la deuxième place du groupe.. La première était encore possible au coup d'envoi en cas de défaite de l'Espagne, ce qui n'a pas eu lieu autant le dire de suite. Les 7 meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour l'Euro.

Contre les Bosniens, il n'y a pas eu le moindre suspense puisque les hommes de Thierry Siquet se sont imposés sur le score de 0-6. Enock Agyen, l'ailier du Sporting d'Anderlecht, a claqué un triplé (7', 30' et 55'). Fofana et Monticelli ont marqué un but, alors qu'il y a eu un but contre sans comp de la part d'un défenseur adverse.

Les Belges terminent donc à la seconde place de ce groupe et se qualifient pour l'Euro U17 qui se déroulera en Israël.