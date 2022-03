Hans Vanaken : "Je suis en forme et je peux le montrer maintenant"

Depuis qu'il n'a obtenu qu'une minute de temps de jeu lors de l'Euro, Hans Vanaken a eu de nombreuses occasions de se montrer avec l'équipe nationale. Trois buts et quatre passes décisives plus tard, il semble faire partie intégrante des Diables Rouges.

Que ça fait mal de ne pas jouer à l'Euro. "Ce n'était tout simplement pas agréable d'être assis dans les tribunes pendant quatre des cinq matchs", a déclaré Hans Vanaken. "Depuis, il y a eu beaucoup de progression, mais si on n'a pas la chance, on ne peut pas non plus se montrer. Je suis en forme et je peux le montrer maintenant. Ce but de la tête ? Cela a toujours été l'une de mes forces", a souligné le Brugeois.

Vanaken a même reçu des applaudissements au Lotto Park, ce dont il n'a pas l'habitude. "Oui, je marque facilement ici", confie-t-il en souriant. "Mais oui, c'est bien. Les supporters ont compris que je jouais pour la Belgique aujourd'hui et non pour le Club de Bruges."