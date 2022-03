Roberto Martinez a apprécié Hans Vanaken et explique ses attentes concernant Michy Batshuayi

Roberto Martinez a analysé la performance de ses joueurs face au Burkina Faso, et était assez content de voir notamment un Hans Vanaken à très haut niveau lors des deux matchs amicaux.

Hans Vanaken était titulaire lors de ces deux matchs amicaux, et s'est imposé comme un réel patron de l'entrejeu en l'absence de Kevin De Bruyne. Clairement, le double Soulier d'Or a passé un cap chez les Diables Rouges et Roberto Martinez le reconnaît. "Hans m'a beaucoup impressionné lors de ce camp d'entraînement. Il s'est énormément développé", déclare le sélectionneur après la rencontre face au Burkina Faso. "Je le comparerais désormais à un Kevin De Bruyne dans sa façon de voir les espaces et de s'adapter aux situations. Tous deux doivent évoluer dans ce rôle très spécial, un peu en retrait".

Vanaken a encore été décisif, débloquant le marquoir. Un rôle de patron qui faisait partie de ce que Martinez voulait voir durant cette trêve, en l'absence des cadres. "Hans Vanaken prend ses responsabilités lorsqu'il a le ballon. Mais il m'a aussi impressionné en termes de maturité durant ce camp".

Batshuayi avec deux gauchers

De son côté, Michy Batshuayi a encore eu les honneurs d'une titularisation. Une semi-surprise, car on imaginait peut-être voir Roberto Martinez aligner Christian Benteke pour effectuer une rotation en l'absence de Lukaku. "Tout d'abord, nous ignorions si Christian aurait été capable d'évoluer une heure. Il n'a presque pas joué depuis notre dernière trêve internationale", souligne le Catalan.

"Ensuite, cela a été l'occasion de tester quelque chose de différent avec Michy. Je voulais le voir avec deux gauchers à ses côtés", ajoute Martinez. Trossard et Januzaj ont donc débuté derrière le buteur des Diables. "C'est un point qu'il doit encore travailler, l'organisation offensive est différente dans ce cas. Cela a donné de magnifiques combinaisons, et des moments plus compliqués. Cela demande beaucoup de compréhension entre les joueurs, mais j'ai été content de voir le résultat".