Titulaire avec les U17 belges, Roméo Monticelli (Charleroi) crève l'écran et attire les convoitises

La génération U17 belge s'est brillamment qualifiée pour l'Euro qui se déroulera en mai prochain, en Israël. Parmi ces jeunes talents, Roméo Monticelli, défenseur du Sporting Charleroi.

Le Sporting Charleroi compte de plus en plus sur les jeunes talents peuplant son centre de formation. Ces derniers mois et années, on a ainsi pu voir des garçons comme Martin Wasinski, Jackson Tchatchoua, Anthony Descotte ou Ken Nkuba percer au Mambourg depuis les équipes de jeunes. L'un de ces jeunes talents pourrait, à l'avenir, s'appeler Roméo Monticelli. À 16 ans à peine, ce jeune natif d'Ath est titulaire avec les U21 carolos, capable d'évoluer en défense centrale comme au back gauche.

Ce mardi, la Belgique U17 affrontait la Bosnie-Herzégovine et Monticelli était également titulaire. Il sera même l'un des six buteurs belges de la soirée (victoire 0-6), participant donc à la belle victoire qui envoie nos U17 en Israël disputer l'Euro, au mois de mai prochain. Même s'il a été occasionnellement surclassé en U18, Roméo Monticelli en sera. D'ici là, il sera peut-être fixé sur son avenir, qui n'est pas assuré de s'écrire au Mambourg.

De l'intérêt européen

Son profil et sa précocité font du Zébrion un joueur assez convoité. Monticelli pourrait bientôt passer professionnel au Sporting Charleroi. Mais l'intérêt étranger est réel. En Italie, quatre clubs de Serie A sont venus aux nouvelles, attirés notamment par le fait que le joueur est binational et bilingue. En Allemagne, le RB Leipzig est intéressé. L'Olympique Lyonnais et même... le PSG auraient également pris des renseignements.

Les semaines et mois à venir seront déterminants pour le jeune défenseur, qui devra faire le bon choix pour confirmer ses belles dispositions!