🎥 Les premières notes de l' hymne de la Coupe du Monde au Qatar dévoilées

Un tube en devenir?

Ce vendredi, la FIFA a dévoilé sa première chanson officielle de la Coupe du monde 2022 qui se tiendra au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre). Un clip mêlant les styles avec du R&B et du reggae nommé "Hayya Hayya (Better Together)", interprété par les chanteurs internationaux Trinidad Cardona, Davido et Aisha. Reste désormais à voir si cette musique va devenir un tube et restera dans les mémoires comme le mythique "Waka Waka" de Shakira en 2010 !