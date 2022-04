Un groupe de 23 ou de 26 au Mondial 2022 ? C'est désormais connu !

D'après les informations du journaliste sportif Tancredi Palmeri, qui travaille pour beIn Sports, le Mondial au Qatar autorisera à nouveau des sélections de 26 joueurs et pas 23 comme cela avait été le cas en 2018. Une nouvelle règle implémentée depuis la pandémie de Covid-19. Voilà qui élargira les horizons des sélectionneurs, et permettra à Roberto Martinez d'emmener trois joueurs supplémentaires au Qatar en novembre prochain !

Next World Cup squad will be 26 players