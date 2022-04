Sampaoli peste sur la trêve internationale: "On ne peut pas les aligner samedi"

L'Olympique de Marseille, deuxième du classement, lutte pour une place en Ligue des Champions avec Nice et Rennes.

A deux jours du match de Ligue 1 contre l'AS Saint-Etienne, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a exprimé ses inquiétudes jeudi quant à l’impact qu’a pu avoir la trêve internationale sur la forme de son équipe, qui restait jusque-là sur une belle dynamique avec quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues.

"Le fait de partir en équipe nationale donne un bon état d’esprit, mais on ne sait jamais dans quel état physique reviennent les joueurs après cette période. Jouer en équipe de France a représenté une grande joie pour deux joueurs aussi jeunes que Guendouzi et Saliba. Pareil, pour Bamba (Dieng) et Pape (Gueye), le fait d’aller à la Coupe du monde avec le Sénégal est très positif. Mais on ne pourra pas compter sur eux samedi, comme Milik. C’est difficile de préparer une rencontre avec un seul entraînement. Il y a de la joie mais aussi de l’inquiétude dans l’optique du match de samedi", a clamé l’Argentin en conférence de presse.