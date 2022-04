Un réfugié ukrainien invité à s'entraîner avec Manchester City

Andrii Kravchuk a été invité par Manchester City à s'entraîner avec le club depuis qu'il a été libéré par son club de D2 russe à cause de la guerre en Ukraine, son pays natal.

Kravchuk, qui va pouvoir s'entraîner avec les U23, peut remercier son compatriote Oleksandr Zinchenko d'avoir fait le nécessaire pour qu'il puisse rejoindre l'Angleterre et son club.

Manchester City ne semblerait cependant pas promettre un contrat pour le jeune Ukrainien.

Manchester City have allowed Ukrainian refugee Andrii Kravchuk to train with them, following approval from the Premier League.



He is a former teammate of Oleksandr Zinchenko who recently terminated his contract with Torpedo Moscow and fled to Manchester. #ManCity