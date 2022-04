Erik ten Hag se concentre sur l'Ajax, pas sur Manchester United: "Il nous reste 8 finales à jouer"

Le coach de l'Ajax va-t-il rejoindre les Red Devils dans quelques semaines? Il faudra encore patienter pour le savoir.

Annoncé favori pour la succession de Ralf Rangnick à Manchester United, Erik ten Hag n’a jamais confirmé les contacts avec le club mancunien. Mais dans un entretien accordé à Sport1, l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam a clairement laissé entendre qu’il pourrait rejoindre les Red Devils.

"Tout le monde se connaît dans le milieu. Il y a toujours des discussions avec des représentants d'autres clubs, c'est normal, a confié le Néerlandais. Manchester United est un grand club avec de magnifiques supporters. Mais je ne peux que me répéter : je suis totalement concentré sur l'Ajax. On est déjà en train de planifier la saison prochaine. Je suis actuellement concentré sur l'Ajax. Mais dans le football on ne sait jamais."

"Je ne veux rien écarter. Je suis actuellement employé par l'Ajax pour être performant. En comptant la finale de coupe contre Eindhoven, on a encore huit "finales" à jouer, et j'ai besoin de toute mon énergie pour ça. Le reste c'est de la distraction. Je sais qu'en football tout peut changer d'un jour à l'autre. Si à un moment donné je décide de franchir un cap, j'espère que les gens ici comprendront", a glissé le technicien, en ouvrant la porte à un départ cet été.