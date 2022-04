Kasper Hjulmand prévient la France : "Je vous conseille de vous préparer aussi"

Le tirage au sort effectué ce vendredi à Doha aura réservé un groupe abordable pour le tenant du titre avec le Danemark, la Tunisie et le vainqueur du barrage intercontinental opposant le Pérou au vainqueur du duel Emirats Arabes Unis - Australie, qui aura lieu en juin prochain.

Toutefois, Kasper Hjulmand le sélectionneur du Danemark, a prévenu que son équipe serait prête à se battre contre l'équipe de France lors du Mondial 2022 au Qatar.

"On a déjà deux matchs à gérer en Ligue des nations contre la France donc cela fera trois en cinq mois. La France est l'un des grands favoris, avec tellement de talents, et c'est le tenant du titre. Donc c'est clairement l'un des adversaires les plus durs", a expliqué le technicien danois au micro de beIN Sports. "On se prépare aux équipes qu'on va affronter. Mais je vous conseille de vous préparer aussi car on a une très bonne équipe et on sera prêts à se battre."