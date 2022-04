🎥 Un grand Thibaut Courtois et deux penaltys de Benzema permettent au Real Madrid de l'emporter

Thibaut Courtois s'est illustré en déplacement au Celta Vigo, et Karim Benzema a fait la différence depuis le point de penalty.

Le Real Madrid peut compter sur deux très grands hommes cette saison : Thibaut Courtois entre les perches et Karim Benzema en attaque. Et pour ce périlleux déplacement au Celta Vigo (8e de Serie A), c'est d'abord Courtois qui s'est mis en évidence, réalisant d'emblée plusieurs parades face aux vivaces attaquants galiciens. Karim Benzema entrera ensuite en scène en transformant son premier penalty (0-1, 19e). Dans la foulée, Courtois réalisera son plus bel arrêt du match sur un coup-franc de Iago Aspas.

🇧🇪 | Thibaut Courtois moet zich helemaal uitstrekken op deze bal van Iago Aspas. 😮🧤 #CeltaRealMadrid pic.twitter.com/xOF8xFMxt1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 2, 2022

Le Celta Vigo restait l'équipe la plus dangereuse sur le terrain et finissait par être récompensé, mais le but de Galhardo était annulé pour un hors-jeu d'Aspas sur la phase. Ce ne sera que partie remise : en seconde période, Nolito fait 1-1 à la 52e au terme d'une belle phase collective. Place, encore, à Benzema : d'abord à la 64e minute, avec un penalty... loupé, puis à la 70e, du même point de penalty, cette fois avec succès (1-2).

Le Real Madrid l'emporte donc et comme le prouve ce tweet du club, Courtois a une sacrée part de mérite là-dedans.