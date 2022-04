Edward Still "salue" la prestation du RSC Anderlecht

Parfois, il n'y a qu'une chose à faire : reconnaître que l'adversaire a été plus fort.

L'entraîneur du Sporting Charleroi ne le cachait pas après la défaite à Anderlecht : il y avait peu de solutions pour ses Zèbres. "C'est difficile à digérer et à accepter. Anderlecht a été excellent d'entrée. Pendant 25 minutes, je n'ai même pas envie de dire que notre pressing était mauvais mais qu'il a été déjoué par le RSCA", concède Edward Still, qui insistera à plusieurs reprises sur "les qualités des deux attaquants" anderlechtois.

Malgré cette domination, Anderlecht ne trouvait pas la faille... jusqu'à une erreur individuelle d'Hervé Koffi. "C'est dommage mais ça fait partie du sport. Le point positif, c'est que notre troisième quart d'heure était bien plus sérieux. Puis, nous sommes très bien remontés et le premier quart d'heure de la seconde période était excellent", se réjouit Still. "On a senti un peu de stress dans le stade. Mais nous avons manqué de finesse au moment de conclure. Puis, on se tire une seconde balle dans le pied".

À 2-0, c'était terminé. "Anderlecht a su nous punir de nos erreurs. Mais à un moment donné, il faut aussi juste savoir saluer la prestation d'un adversaire", souligne Edward Still. "D'entrée de jeu, leur prestation a été excellente".