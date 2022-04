Le club flamand d'Ik Dien élu meilleur club amateur par l'UEFA

L'UEFA a communiqué ce lundi quant aux Grassroots Awards, prix récompensant les clubs de football amateur. Ik Dien, club flamand basé à Edegem, a glané le prix de meilleur club amateur d'Europe, en raison de son engagement pour le football féminin et local, ainsi que pour l'égalité et la diversité.

Le club avait également mis en place le projet "walking football" (soit le football en marchant) pour les personnes âgées.

Sandra Aznar, membre du conseil d'administration du club, a réagi à ce prix : "Nous sommes un club dont nous pouvons être fiers.Ces cinq dernières années, nous avons connu une croissance de 15 pour-cent. Nous avons presque 700 membres pour le football et 120 bénévoles actifs au sein du club. Tout le monde est le bienvenu chez nous, indépendamment de l'âge, du sexe, du talent, de la couleur de peau ou de la religion. Nous nous entraînons pour gagner, mais nous jouons pour l'amusement. Le fair-play est l'une des valeurs les plus importantes."

En outre, Voetbal Vlaanderen a décroché un prix de bronze pour son investissement dans le handifoot.

🏅 It's time to announce the first winner of the 2021/22 UEFA Grassroots Awards!



🇧🇪 Congratulations to Belgium's IK Dien, who are Best Amateur Club!



👏 IK Dien provides #grassrootsfootball for men, women, boys and girls, promoting diversity and equality among its 800 members.