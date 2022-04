Noa Lang, l'énigme brugeoise

Buteur en championnat pour la première fois depuis décembre, le Néerlandais reste sur une deuxième partie de saison très en deçà de ses capacités.

Lors de la - facile - victoire face au Beerschot au Kiel (1-3), Noa Lang a marqué pour la première fois en 2022. Le constat est dur et amer pour celui qui était (?) autrefois considéré comme le talisman du Club de Bruges. Cantonné lors des trois derniers matchs avant celui de vendredi à un rôle de joker de luxe sur par Schreuder, le Néerlandais est passé de statut de star en puissance à celui de joueur en méforme.

Si ses deux assists et un but depuis 2022 ont de quoi faire grincer des dents en Venise du Nord, ce n'est pas également parce que ses capacités ne desservent plus le jeu Brugeois, c'est aussi parce que le joueur de 22 ans est suivi par les plus grands clubs. Liverpool et l'AC Milan notamment lorgneraient sur l'international Oranje (3 sélections) et cette perte de vitesse significative ne serait vu d'un bon oeil par absolument personne.

Habitué à faire la Une semaine après semaine par ses déclarations, le dernier fait d'armes retentissant du Brugeois restera lors de la défaite face au Cercle, où il a été exclu peu de temps après son entrée au jeu pour une protestation auprès de Nicolas Laforge.

Il avait peut-être raison lorsqu'il disait qu'il était "le meilleur" joueur de Pro League après la remise du Soulier d'Or à Paul Onuachu, de nombreux observateurs étaient de cet avis. Sauf que maintenant tout le monde est d'accord pour dire que son cas divise, frustre, déçoit surtout.

En mars, il avait d'ailleurs été mis sur le banc par son coach après sa réaction suite à son remplacement face à Seraing.

Et s'il se fait plus discret dans les journaux nationaux, c'ést également le cas sur les terrains. De quand date sa dernière bonne performance ? Il faudrait même remonter à l'époque où c'était Philippe Clement sur le banc brugeois, où Lang avait inscrit un but et délivré un assist face à OHL le 15 décembre.

Depuis, son rôle sur le terrain s'est amenuisé, Schreuder préférant évoluer avec Buchanan sur l'aile gauche par exemple. Avec la réussite de Skov Olsen sur l'aile droite et l'apport démontré par Adamyan, Lang est progressivement passé au second plan, au côté des autres Bataves Vormer et Dost. Ce qui de plus regrettable lorsque l'on connait les propensions de Schreuder de jouer en une touche de balle, en combinaisons et dédoublements. Si Lang veut se montrer à nouveau dans les matchs à enjeu, contre les "gros", ce sera lors des play-off, où sa technique et sa vision du jeu au-dessus de la moyenne pourraient servir les Brugeois qui ont été de maintes fois en difficulté lors de cette deuxième partie de saison. Sauf que les Blauw en Zwart tournent plutôt bien en ce moment. Et que si Lang ne veut pas passer de sensation de l'an dernier à flop cette saison - il est actuellement à 7 buts et 12 passes décisives, donc la donne peut encore changer en son avantage - ce sera soit en dépit de sa polyvalence et de son talent, dans un rôle de joker de luxe, soit en revenant à son meilleur niveau et en s'imposant à nouveau en tant que titulaire.