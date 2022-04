"Si le France ne passe pas le premier tour, ce serait honteux"

La France ne veut pas faire comme les autres champions du monde.

Tenante du titre, l'équipe de France va-t-elle subir la malédiction des trois derniers champions du monde (Italie, Espagne, Allemagne) au Qatar ? Pour Frank Leboeuf, une élimination au premier tour de la Coupe du monde est inconcevable.

"Je ne veux pas mettre la pression à Didier Deschamps et à son groupe, mais si on ne passe pas la phase de poules, ce serait presque honteux", a indiqué le consultant pour Téléfoot. Pour rappel, les Bleus affronteront le Danemark, la Tunisie et le vainqueur du barrage intercontinental 1 (Pérou, Australie ou Émirats arabes unis).