Au PSG, 8 joueurs manquent à l'appel avant le déplacement à Clermont

Les Parisiens seront fortement diminués à l'occasion de leur prochain match de Ligue 1.

Dans un communiqué médical ainsi que lors de la conférence de presse de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain a fait savoir que plusieurs joueurs seront indisponibles pour le match de Ligue 1 à Clermont ce samedi (21h).

Au total, 8 joueurs de l'effectif francilien manquent à l'appel. Leandro Paredes, concerné par une opération suite à une pubalgie, a vu sa saison se terminer. Keylor Navas sera également absent : le Costaricien est touché à l'adducteur droit et devrait reprendre la semaine prochaine. Angel Di Maria, victime d'une gêne musculaire, reprendra lui aussi l'exercice "dans le courant de la semaine prochaine".

En outre, Julian Draxler a été opéré d'une lésion du ménisque externe du genou droit. "Son retour à l’entraînement est prévu dans 30 à 45 jours." Ander Herrera et Abdou Diallo, tous deux touchés aux adducteurs, reprendront l'entraînement dans respectivement 8 et 10 jours. Layvin Kurzawa "reprendra l'entrainement dans 10 jours dans les suites d’une lombalgie et de douleurs aux mollets."

Ce sera par contre l'occasion de voir Sergio Ramos sous les couleurs du PSG. "Il me reste des heures de réflexion mais il peut débuter demain", a déclaré Pochettino, qui a également fait savoir que Marco Verratti sera de retour, au contraire de Marquinhos : "Il ne sera pas dans le groupe demain. Il a une gêne musculaire."

🎙️💬 M.Pochettino : "@marquinhos_m5 ne sera pas dans le groupe demain. Il a une gêne musculaire. C'est notre capitaine et un joueur exemplaire." #PSGlive — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 8, 2022