Ligue 1 : Lorient renverse puis humilie Saint-Étienne

Début de la 31e journée de Ligue 1 au Moustoir, où le FC Lorient reçoit l'AS Saint-Étienne. Un match de la peur entre des Merlus 16es et des Verts 18es, qu'un seul petit point sépare.

Pourtant mené de deux buts, le FC Lorient a été capable de renverser l’AS Saint-Etienne (6-2) au terme d’une rencontre totalement folle.

Dès les premières secondes, les Verts se montreront tranchants et seront immédiatement récompensés par un but de Bouanga qui ouvrira le score de la tête à bout portant (4e), 0-1. Les visiteurs feront le break via Nordin (21e), 0-2. Juste avant la pause, l'ancien Courtraisien Moffi relancera les siens (42e) avant l’égalisation de Koné d’une déviation à la suite d’un centre superbe de Mendes (45e), 2-2. Au retour des vestiaires, les hommes de Christophe Pélissier essayeront de continuer sur le même rythme en exerçant une grosse pression dans le camp adverse. Peu après l'heure de jeu, Le Fée remportera son duel face à Bernardoni et donnera l’avantage aux Merlus (61e), 3-2.

Ensuite, Saint-Etienne craquera totalement. Koné ira de son doublé (66e) avant l’expulsion de Neyou. Sonnés et en infériorité numérique, les Stéphanois se montreront incapables de réagir. Dans les derniers instants, Moffi enfoncera le clou (86e), avant un ultime but de Boisgard pour définitivement humilier les Verts (90e), 6-2.