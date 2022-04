Luis Suarez se paie le Barça

Il ne s'agit ici pas de l'Uruguayen de l'Atlético, mais bien du Ballon d'Or 1960, qui a surtout fait le bonheur du club blaugrana entre 1954 et 1961.

Luis Suarez était mécontent du Barça après le partage contre Francfort (1-1) en Europa League. "Heureusement que Francfort est une équipe moyenne car ils auraient pu nous en mettre trois ou quatre", a confié l'ancien Blaugrana âgé de 85 ans à AS. "Le Barça a fait un match inexplicable et rien n’a fonctionné. Je ne vois personne réagir lors de ce match triste. En plus de ne pas courir, cela ne joue pas et c’est très grave", a souligné l'ancien international espagnol qui n'a pas épargné les éléments les plus inexpérimentés.

"Il me semble que les jeunes du Barça ne prennent pas les commandes. Ils doivent prendre plus d'initiatives. Puis Dembélé fait du Dembélé… qui ne sait pas ce qu'il fait."