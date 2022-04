Gaëtan Coucke après sa bonne saison à Malines : "Je me sens prêt pour une aventure à l'étranger"

Gaëtan Coucke a été décisif avec son penalty arrêté le week-end dernier. Grâce à la victoire 3-2 contre Courtrai, les "kakkers" sont désormais assurés de participer aux Playoffs 2.

Gaëtan Coucke a été l'homme du match le week-en dernier côté malinois. "Le penalty que j'ai arrêté la semaine dernière était le plus importante de ma carrière. Ne pas jouer les Playoffs 2, notre saison aurait été un échec", a confié le gardien de Malines à Gazet van Antwerpen.

Malines et Coucke se tournent maintenant vers les PO2. "La simple participation ne suffit pas. Nous voulons aussi réaliser quelque chose et terminer le plus haut possible. Pour ce faire, nous devons encaisser moins de buts, surtout dans les moments de flottement. Nous travaillons dur sur ce point. Je me rends compte que je peux encore progresser dans ce domaine", explique l'ancien joueur de Genk.

Le portier âgé de 23 ans n'est pas au courant de l'intérêt de West Ham, du Torino et de Reims. "Belle liste ! Des clubs que j'envisagerais certainement s'ils venaient avec une proposition concrète. J'ai également une option dans mon contrat ici que Malines peut me prolonger. Dans ce cas, je serai là pour deux ans de plus. Mais je n'ai pas eu de nouvelles du KaVé pour l'instant", conclut Coucke.

Le gardien de Malines se sent prêt pour une nouvelle aventure. "Partir à l'étranger a toujours été un rêve. Et je me sens prêt pour cette prochaine étape, mais en soi, je suis toujours bien à Malines. Si une offre intéressante arrive de la part d'un bon club, alors je l'examinerai, football européen ou pas", a conclu Coucke.