L'arbitre de la finale de la coupe est connu

La duel opposera Anderlecht à La Gantoise lundi prochain.

La nouvelle est tombée ce mardi: Lawrence Visser sera l'arbitre de la finale de la coupe de Belgique lundi prochain, qui opposera La Gantoise au Sporting d'Anderlecht. Ces deux équipes se sont aussi disputées la quatrième place qualificative pour les Champion's Playoffs.

Lawrence Visser en championnat cette saison, c'est 22 rencontres sifflées, 108 cartons jaunes, 5 rouges directes et 6 expulsions pour deux cartons jaunes. Il a sifflé Anderlecht à 3 reprises, contre le Club de Bruges (1-1) , Zulte Waregem (3-2) et l'Antwerp (2-1). Il a dirigé le même nombre de rencontres gantoises, pour une victoire, un nul et une défaite.