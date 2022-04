Pjanic ne pourra pas réaliser son souhait la saison prochaine

L'ancien Lyonnais est prêté au Besiktas où il évolue avec Batshuayi.

Prêté au Besiktas depuis l’été dernier, Miralem Pjanic (32 ans, 18 matchs en championnat cette saison) avait confié qu’il se verrait bien rester. Malheureusement pour le milieu appartenant au FC Barcelone, le directeur sportif Ceyhun Kazanci ne souhaite pas le conserver.

"Pjanic est prêté à notre équipe depuis le début de la saison. Mais on ne continuera pas la saison prochaine, a annoncé le dirigeant turc dans des propos relayés par As. On débutera seulement avec les joueurs adaptés au système de l'entraîneur."

A deux ans de la fin de son contrat au Barça, le Bosnien n’entre pas non plus dans les plans de Xavi. Son avenir pourrait se situer en Italie où l’ancien Lyonnais garde une belle cote.