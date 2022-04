Carlo Ancelotti : "La magie du Bernabéu a jailli"

Mené de trois buts par Chelsea à un quart d'heure de la fin du temps règlementaire, le Real Madrid s'est réveillé pour finalement revenir dans la partie puis se qualifier après prolongations (2-3).

Carlo Ancelotti était fier des siens après la qualification en demi-finale de la Ligue des champions. "Beaucoup de souffrance, je crois que nous n'avions pas la faim d'aller marquer parce que nous n'en avions pas besoin. Nous ne méritions pas d'être menés de deux buts, le troisième nous a libérés et nous avons tout donné. Au final, la qualification est méritée. Le troisième but de Chelsea nous a libérés et la magie de ce stade a jailli, c'est la magie de ce club", a lâché le technicien italien au micro de Movistar à l'issue de la rencontre.