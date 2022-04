La phase classique du Club : Schreuder a apporté un vent nouveau

Il est temps de faire un bilan de la première partie de saison du Club de Bruges.

Double champion en titre, le Club de Bruges avait annoncé la couleur en début de saison : réussir le triplé, remporter la Coupe de Belgique et passer l’hiver européen. Pour remplir ces trois missions, le Club avait axé son début de saison sur la Ligue des Champions et après un début de campagne plus que réussi, l’équipe s’est effondrée pour finalement être éliminée dès le mois de décembre.

La coupe de Belgique ? Un non-match contre La Gantoise à domicile a ouvert la porte de l’élimination. Il ne reste donc que le championnat pour les hommes de Schreuder. D’ailleurs, ce dernier est venu apporter un souffle nouveau à l’équipe.

En effet, avec Philippe Clement, tout ne se passait pas comme prévu. L’équipe perdait pas mal de points, l’Union s’envolait et le jeu de l’équipe, assez direct, ne surprenait plus personne. Mais l’ancien coach de Genk a alors pris la décision de rejoindre l’AS Monaco et Alfred Schreuder est arrivé. Le Néerlandais est arrivé avec ses convictions, son système de jeu, sa philosophie : une défense à trois, une possession de balle plus grande et un travail entre les lignes pour avoir moins d’occasions mais pour que ces dernières soient plus dangereuses.

Après des débuts compliqués, avec quelques points perdus et l’élimination de la Coupe, la machine brugeoise s’est lancée… pour terminer en boulet de canon. De plus, Svok Olsen est arrivé et a des chiffres dingues : 5 buts et 6 passes décisives en 9 rencontres, c’est ce que l’on peut appeler un transfert réussi pour l’international danois.

A une semaine du début des play-offs, le Club est dans la position du chasseur plutôt que du chassé et à l’heure actuelle on ne sait toujours pas avec combien de points de retard le champion en titre va débuter la chasse aux lauriers, mais avec un premier match à domicile face à l’Antwerp tout est réuni pour au moins débuter par une victoire avant d’affronter pendant trois journées les clubs bruxellois. Fort de son 24 sur 24 en cette fin de saison, Schreuder et ses hommes n’ont bien évidemment pas rendus les armes.