Charles Morren: "Felice Mazzu, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en Belgique"

Selon l'ancien capitaine de l'Union Saint-Gilloise, Felice Mazzu est peut-être, à l'heure actuelle, le meilleur entraîneur de notre pays.

Derrière cette phase classique impressionnante de l'Union Saint-Gilloise se trouve un homme : Felice Mazzu. Charles Morren, qui a foulé la pelouse du stade Joseph Marien entre 2015 et 2019, ne tarit pas d'éloges envers l'entraîneur Unioniste. "Oui, c'est peut-être le meilleur entraîneur en Belgique. Il en fait partie, en tout cas. Faire ce qu'il a fait et pouvoir se remettre en question, c'est très fort. Il parvient à garder l'entièreté de son groupe concernée et à toujours faire les bons choix."

L'ancien capitaine des Jaune et Bleu, qui connaît la maison par cœur, estime qu'il s'agissait du choix qui collait le mieux au projet de l'Union. "C'est un entraîneur très familial qui colle à l'image du club et de ses supporters. Il a su installer un incroyable esprit de cohésion, un esprit familial, autant sur le terrain qu'en dehors. Quand on le voit danser avec les supporters après une victoire, c'est typiquement la mentalité de l'Union. Il a un très bon discours avec les joueurs et il sait former un groupe. J'aurais beaucoup aimé travailler avec lui."

L'entraîneur de 56 ans, arrivé à Charleroi en 2013 en provenance du White-Star Woluwe, n'a presque connu que des réussites dans sa carrière, exception faite de son passage au KRC Genk. "Je ne sais pas exactement pourquoi cela n'a pas trop fonctionné à ce moment-là. Genk était déjà au top, et on lui a confié la tâche la plus difficile : y rester. Peut-être que dans un club néerlandophone, où la mentalité est très différente par rapport à celle qu'il avait connue à Charleroi, son message est moins bien passé auprès de ses joueurs."

Comme nous le précisait Charles Morren en première partie d'interview, certains joueurs de l'Union profiteront probablement de la vitrine que leur a offert cette saison afin de passer un cap dans leur carrière. Et si c'était également le cas de Felice Mazzu ? "Je pense que c'est un entraîneur ambitieux. Il aura déjà connu de nombreuses saisons en Belgique, je le verrais bien tenter sa chance à l'étranger, à l'image de ce qu'a fait Philippe Clément en quittant Bruges pour Monaco. En Belgique, sa mentalité fonctionne très bien. À l'étranger, il entrerait dans une autre dimension et dans d'autres philosophies. C'est à lui de voir s'il le désire et s'il peut s'adapter. Et en équipe nationale ? Oui, pourquoi pas. Il pourrait être un sélectionneur très fédérateur, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Marc Wilmots" conclut Charles Morren.