Charles Morren: "Rencontrer l'Union en Europe serait un rêve"

L'ancien capitaine de l'Union espère que son club de cœur pourra récolter les lauriers de sa saison idyllique dans un petit peu plus d'un mois.

Depuis le début de son incroyable saison, l'Union Saint-Gilloise attire le regard des observateurs du Monde entier. Des joueurs décomplexés, un entraîneur survolté et un public embrasé, voici le cocktail parfait pour que le tube de l'été dure toute l'année. Mais comment expliquer que cette recette ait si bien fonctionné ? Charles Morren, pensionnaire du stade Joseph Marien entre 2015 et 2019 et ancien capitaine du club, nous livre les clés de ce succès collectif. "Une partie du travail a déjà été accomplie la saison dernière. Ils ont réussi à garder les cadres de l'équipe promue en D1A, et leur excellent recrutement leur a permis d'atteindre ce niveau. Cela fait quelques années que le club se montre très ambitieux en s'appuyant sur son passé historique. L'idée était de retrouver l'élite du football belge le plus vite possible. Mais de là à réaliser une telle saison, je pense que personne ne l'avait imaginé."

Durant son passage en terre Saint-Gilloise, Charles Morren a pu évoluer aux côtés de quelques titulaires de l'équipe qui vient de remporter la phase classique. "Je n'ai jamais douté des qualités de Teddy Teuma. Il évolue au même poste que moi et la concurrence était très rude, mais toujours saine. Concernant Ismaël Kandouss, il a connu un parcours un petit peu plus particulier. Il venait de plus bas, mais il est parvenu à faire son trou. J'avais plus de doutes sur sa capacité à jouer en première division, mais il a su élever son niveau pour devenir un titulaire indiscutable."

Les Unionistes vont donc commencer les Champions Play-Offs avec une légère avance sur leurs concurrents. Il faudra cependant attendre le résultat final de la rencontre contre le Beerschot afin de déterminer avec exactitude le nombre de points qu'il faudra aux hommes de Felice Mazzu pour aller chercher le sacre final. "C'est très cruel pour l'Union. Ce qu'ils ont réalisé est incroyable : ils sont champions d'automne, ils remportent la phase classique, mais toute leur avance est divisée par deux. J'espère qu'ils iront au bout, mais il va falloir qu'ils aient les épaules solides. Les équipes comme Bruges et Anderlecht ont l'habitude de gérer ce genre de période où il n'y a que des gros matches. L'Union n'a pas cette habitude, mais j'espère qu'ils resteront matures comme ils l'ont été durant l'ensemble de la saison. Cette incertitude autour de la rencontre contre le Beerschot pourrait se révéler problématique, car ce sont des points très importants."

Charles Morren

L'incroyable épopée des Jaune et Bleu fait naturellement énormément de bruit au-delà de nos frontières. Il sera donc très difficile pour Alex Muzio, le président du club, de garder la plupart de ses cadres la saison prochaine. En outre du départ annoncé de Deniz Undav vers Brighton, d'autres joueurs pourraient également quitter le navire au terme de la saison. "Quoiqu'il arrive, ce sera difficile pour l'Union de faire encore mieux la saison prochaine. Certains joueurs voudront quitter le club en héros et en profiter pour passer un cap dans leur carrière, surtout en cas de titre. Je pense cependant que le club restera compétitif grâce aux investisseurs de Brighton. Tout est calculé, les recrutements sont bons. Je ne sais pas exactement qui est derrière tout ça, mais c'est du très bon boulot. Je pense que cette saison n'est pas le fruit du hasard, et que le club a les épaules pour rester au top de longues années."

De son côté, Charles Morren évolue depuis trois saisons au Luxembourg, et plus précisément à Dudelange. "Tout se passe extrêmement bien de notre côté. C'est notre deuxième saison avec le même entraîneur et le courant passe très bien. Nous sommes en tête du championnat, et nous comptons sept points d'avance sur nos poursuivants à six journées du terme. On peut donc dire que le titre est plus qu'envisageable. Nous pourrions alors nous qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Y rencontrer l'Union ? Ce serait un rêve !", conclut Charles Morren.