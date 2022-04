Le conseil d'une ancienne gloire à Zlatan: "A la fin de la saison, écoute ton corps"

Le Suédois est souvent blessé cette saison.

Mardi prochain, Zlatan Ibrahimovic (40 ans, 19 matchs et 8 buts en Serie A cette saison) ne sera pas sur le terrain pour le choc entre l'Inter Milan et le Milan AC en demi-finales de la Coupe d'Italie. Souvent blessé cette saison, l'attaquant suédois se remet d'une blessure au genou et sera indisponible pendant encore une dizaine de jours. Pour Francesco Totti, qui avait mis fin à sa carrière à 40 ans, ces blessures doivent pousser le Scandinave à s'interroger sur son avenir.

"En ce moment, Zlatan ne joue pas et j'imagine ses difficultés car son corps est une machine exigeante. (...) J'espère qu'il continuera tant qu'il en aura envie, mais seulement si le physique lui permet d'être décisif comme il l'a toujours été. Jouer dix minutes pour s'arrêter et passer plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain, c'est pesant", a confié l'ancienne star de l'AS Rome à La Gazzetta dello Sport.

Avant de donner un conseil à l'ancien Parisien : "J'espère te voir encore exulter après quelques buts lors de ces dernières journées de championnat. Ensuite, à la fin de la saison, écoute ton corps : c'est lui qui te dira quoi faire."