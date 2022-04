Quel futur pour Mauricio Lemos et Ally Samatta après cette saison ?

Les deux joueurs appartiennent au Fenerbahce, un club qui prépare de grandes nouveautés et surtout un certain dégraissage pour la saison prochaine.

Ally Samatta (prêté à l'Antwerp) et Mauricio Lemos (prêté au Beerschot) ne vivent pas des heures très heureuses en Pro League. Le premier, malgré 9 buts en 37 matchs, est loin d'être indiscutable. Le second est relégué.

Ils seront bientôt de retour en Turquie. Le contrat de Lemos ne dispose pas d'option d'achat, au contraire de celui de Samatta, mais il serait surprenant de voir l'Antwerp la lever.

Le Fenerbahce ne compterait pas sur les deux joueurs, selon le média turc SporX, au même titre que Max Meyer (prêté à Midtjylland) et Allahyar Sayyadmanesh (prêté à Hull City). L'actuel 2e de SuperLig voudrait en effet retirer certaines liquidités en les transférant. Mais cela ne se passe pas très bien actuellement en club, donc les prétendants ne se bousculent pas...

Alors qu'il était cité en hiver comme potentielle monnaie d'échange contre Edin Visca du Basaksehir, Lemos n'a aujourd'hui aucun club qui aurait mis une offre sur la table, selon le journaliste turc Ekrem Konur.

Si ces derniers ne voient pas de nouvel employeur s'aligner sur leur cas, il sera alors du ressort du nouvel entraîneur de décider si oui ou non ils feront encore partie des plans de l'équipe. Joachim Löw est d'ailleurs pressenti pour reprendre l'équipe la saison prochaine.

En outre et enfin, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Jose Sosa et Berke Özer - anciennement prêté à Westerlo entre 2019 et 2021- ne devraient pas être conservés selon NTV Spor.